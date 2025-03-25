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11:55, 25 марта 2025Интернет и СМИ

Названа причина смерти ведущего «Времечка» Цивилева

Shot: Телеведущий Цивилев умер из-за острой сердечной недостаточности
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Ведущий популярных в 90-е годы телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев ушел из жизни из-за острой сердечной недостаточности. Причину его смерти назвало Shot в Telegram-канале.

Отмечается, что у Цивилева были диагностированы сахарный диабет и болезни сердца. По данным издания, 24 марта примерно в 16 часов ведущего обнаружили в его квартире на Пятницком шоссе в Москве.

Mash при этом сообщает, что скорая помощь приехала к Цивилеву домой, но медики не смогли ему помочь.

Сообщение о смерти телеведущего было опубликовано на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Ему было 59 лет.

Константин Цивилев родился 1 мая 1965 года в Москве. В 1993 году окончил Московский государственный институт культуры. Работал редактором отдела сатиры и юмора на радио и над программами «С добрым утром!», «Опять 25!» и другими. Также был корреспондентом и ведущим информационных программ «Времечко» и «Сегоднячко», автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». Кроме того, снимал документальные фильмы и написал четыре книги.

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