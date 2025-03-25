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11:33, 25 марта 2025Экономика

Названа цена самой дешевой новостройки у метро в Петербурге

Самая дешевая новостройка у метро в Санкт-Петербурге стоит 9,9 млн рублей
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Самая дешевая однокомнатная квартира в новостройке недалеко от метро в Санкт-Петербурге обойдется в 9,9 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступного объекта в категории «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина.

Аналитики учитывали новое жилье, которое находится не далее чем в 15 минутах ходьбы от станций метро. Сейчас в Северной столице продается 873 таких лота — на 32 процента меньше, чем в сентябре 2024 года. За год минимальный бюджет сделки снизился на три процента, или на 300 тысяч рублей.

Сейчас в рамках минимального бюджета можно купить однушку без отделки площадью 39 квадратных метров. Объект находится на первом этаже 14-этажного здания в Приморском районе у станции метро «Черная речка».

Ранее эксперты по недвижимости раскрыли цену самой дешевой квартиры в центре Петербурга. Такой объект обойдется в 14,2 миллиона рублей.

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