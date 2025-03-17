Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

Стоимость самой дешевой новостройки в центре Петербурга оценили в 14,2 млн руб

Стоимость самой дешевой строящейся квартиры на первичном рынке недвижимости в Центральном районе Петербурга, доступной для покупки в данный момент, оценили в 14,2 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп».

Речь идет о квартире-студии, расположенной в доме рядом со станцией метрополитена «Площадь Александра Невского». Площадь новостройки составляет 23 квадратных метра, сдача объекта запланирована на середину 2027 года.

Ранее в марте специалисты в сфере недвижимости нашли квартиры в Москве дешевле пяти миллионов рублей. По их информации, на рынке новостроек столицы дешевле пяти миллионов рублей представлены лишь 11 лотов, представляющих собой микроквартиры метражом от 12 до 20 «квадратов», а также апартаменты.