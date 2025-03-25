Названо число эвакуированных из приграничных районов Курской области

Хинштейн: Число эвакуированных из приграничья жителей достигло 606 человек

Число эвакуированных из приграничья Курской области мирных жителей достигло 606 человек. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, среди сотен вывезенных россиян находятся 16 детей.

«Сейчас в ПВР на территории региона размещены 246 мирных жителей, 360 человек забрали родные и близкие», — написал чиновник.

Ранее курский имам и волонтер Иса Салимсултанов сообщил, что в Суджанском районе Курской области при эвакуации людей нашли девять мирных жителей без признаков жизни. По его словам, волонтеры и те, кто эвакуировал мирных жителей, не смогли опознать и зафиксировать всех жертв ВСУ.