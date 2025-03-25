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09:06, 25 марта 2025Мир

Слитая переписка поставила под угрозу ближайшего соратника Трампа

Politico: Майка Уолтца могут отстранить после скандала с чатом Белого дома
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / Reuters

Высокопоставленные чиновники администрации США рассматривают возможность отставки советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майка Уолтца после утечки сообщений из группового чата членов американской администрации, где обсуждались удары по хуситам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники из Белого дома.

«Было безрассудством не проверить, кто был в чате. Было безрассудством вести этот разговор в мессенджере Signal. Нельзя быть безрассудным, будучи советником по национальной безопасности», — заявил один из чиновников изданию.

В то же время некоторые источники издания отмечают, что инцидент вряд ли приведет к каким-либо серьезным политическим последствиям.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп продолжает доверять своей команде, несмотря на скандал с групповым чатом, в который попал главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг.

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