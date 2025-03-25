Стала известна реакция Трампа на скандал с чатом Белого дома

Белый дом: Трамп продолжает доверять своей команде, несмотря на скандал с чатом

Президент США Дональд Трамп продолжает доверять своей команде, несмотря на скандал с групповым чатом, в который попал главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг. О реакции президента сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Fox News.

«Как сказал президент Трамп, атаки на хуситов были в высокой степени успешными и эффективными. Трамп сохраняет уверенность в своей команде по нацбезопасности, включая советника [Майка] Уолтца», — сказала она.

Сам Трамп прежде сообщил, что ему ничего не известно о случившемся скандале с чатом. «Я ничего об этом не знаю. Я не большой фанат Atlantic», — сказал он.

Ранее Голдберг рассказал, что администрация Трампа случайно добавила его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам. По его словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс выступал против решения Трампа об ударах и предлагал отложить их на месяц, а глава Пентагона Пит Хегсет, напротив, поддержал идею американского лидера.