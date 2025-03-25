Обнаружен безопасный и быстрый метод лечения рака простаты

The Lancet Oncology: Короткий курс лучевой терапии помогает при раке простаты

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе представили убедительные доказательства того, что укороченный курс лучевой терапии при ранней стадии рака простаты не уступает классическому по эффективности и не повышает риск побочных эффектов. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Oncology.

Речь идет о так называемой изодозной умеренно гипофракционированной радиотерапии (MHFRT). В отличие от традиционного подхода, при котором лечение длится 7-8 недель, новая методика позволяет сократить курс до 4-5 недель за счет увеличения дозы облучения в каждом сеансе, но без превышения общей дозы.

Исследование охватило данные более 5800 пациентов из семи клинических исследований. Выяснилось, что пятилетняя выживаемость без прогрессирования заболевания была практически одинаковой — 77 процентов при MHFRT против 75,6 процента при стандартной терапии. При этом частота побочных эффектов, связанных с мочевым пузырем и кишечником, не возросла.

Также была протестирована альтернативная схема с повышенной общей дозой. Однако она не показала лучшей эффективности и сопровождалась более частыми желудочно-кишечными осложнениями (7,2 процента против 4,9 процента).

Авторы подчеркивают, что изодозная MHFRT должна стать новым стандартом лечения: она столь же эффективна, как и традиционная терапия, но требует меньше времени и лучше переносится пациентами.