Осудившая СВО Настя Каменских согласилась выступать перед россиянами

Super: Осудившая СВО певица Каменских решила спеть для россиян за 5 млн рублей

Певица Настя Каменских может выступить перед россиянами на частном мероприятии за пять миллионов рублей. Об этом сообщает Super.

По данным издания, украинская артистка, осудившая проведение специальной военной операции (СВО), готова спеть для слушателей с российским гражданством за рубежом. Менеджер Каменских может дать согласие на концерт после тщательного изучения потенциальных клиентов. Как сообщает Super, для певицы важна сфера деятельности заказчика и гостей мероприятия.

Известно, что официально Каменских поет только на украинском и испанском языках. Однако она может исполнить хиты на русском языке, если заказчику удастся договориться с менеджментом. По информации источника, за 40-минутное выступление певицы придется заплатить 50 тысяч евро (около пяти миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что певица Светлана Лобода пожаловалась на карьеру после отъезда из России. «В России я достигла пика карьеры. А потом все оборвалось», — заявила она.