Оценена вероятность суперливня в Москве

Синоптик Ильин: В Москве не будет суперливня

Москве не стоит опасаться суперливня, объем осадков на этой неделе не будет аномальным. Информацию о рекордном дожде в столице опроверг синоптик Александр Ильин в беседе с 360.ru.

«Будет идти дождь. Никакой приставки "супер" к нему добавлять не стоит. Дождь начнется, он будет и сегодня идти. Сегодня, кстати, будет чуть сильнее, чем завтра», — рассказал эксперт. По его словам, в Москве выпадет около трех-четырех миллиметров осадков. До конца текущей недели добавится еще три миллиметра.

Ильин добавил, что дожди продолжат идти до конца недели, однако к выходным их интенсивность снизится. При этом в начале апреля ожидаются более сильные осадки.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что 5 марта в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков.