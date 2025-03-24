Москву зальет дождями

Синоптик Позднякова: В Москве 25 марта выпадет треть нормы осадков

Во вторник, 25 марта, в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Дожди будут обусловлены приходом атлантического антициклона. Осадки и теплая погода станут дополнительным фактором развития весенних процессов в столичном регионе.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, которые приводит 360.ru, во вторник выпадет 2-4 миллиметра осадков, затем ожидается погода «почти без осадков». Синоптик также сообщил, что в понедельник, 24 марта, днем потеплеет до плюс 11-13 градусов Цельсия. В четверг и пятницу, 27 и 28 марта, температура будет приближаться к 10-градусной отметке. Начиная с субботы, 29 марта температурный фон будет плюс 12-15 градусов тепла, что на шесть градусов выше нормы.

Ранее Роман Вильфанд предсказал аномальное тепло на севере Урала, Чукотке и на полуострове Ямал.