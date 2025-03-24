Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:47, 24 марта 2025Экономика

Части россиян пообещали аномальное тепло

Синоптик Вильфанд: На севере Урала, Чукотке и Ямале ожидается аномальное тепло
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

На севере Урала, Чукотке и на полуострове Ямал в ближайшие дни прогнозируется аномальное тепло. Такую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, на севере Урала и на Чукотке в ближайшие дни температура на 8-10 градусов превысит норму. «Дневные температуры в Салехарде, Уренгое и на Ямале будут близки к нулевой отметке. А на Чукотке они будут в диапазоне минус четырех — минус восьми (градусов)», — поделился информацией он.

Необычный температурный режим на этой неделе, отметил эксперт, ожидаются на юге Сибири. «На прошлой неделе был мощнейший вынос жаркой погоды из Центральной Азии. В первые дни недели температура будет близка к многолетним значениям. (...) В конце недели дневные температуры заметно повысятся за счет того, что будет опять солнечная погода», — рассказал он. Так, до конца месяца в Алтайском крае, Томской, Омской, Новосибирской областях показатели столбиков термометров в ночные часы понизятся до минус 10-15 градусов, а в дневные вырастут до плюс шести-восьми. Между тем в первой половине недели температура там будет отрицательной и ночью, и днем, уточнил Вильфанд.

Напротив, усиления морозов стоит ждать жителям Дальнего Востока, в частности, Якутии, Бурятии и Забайкалья, где температура упадет сразу на 20 градусов, до значений на четыре-восемь градусов ниже нормы. На Якутию обрушатся 30-35 градусные морозы, заключил эксперт.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге страны.

    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    В Турции начали спасать фондовый рынок на фоне волнений

    Искореженный автобус и тела на обочине после ДТП с зерновозом в Крыму сняли на видео

    Актер Ефремов дал два главных обещания на заседании по ходатайству об УДО

    Пропавший и нашедшийся в запое спортивный журналист дал интервью за 5 тысяч рублей

    Российская блогерша показала фото до и после похудения на 47 килограммов

    Ветераны СВО решили показать гражданам русофобов

    Украинская делегация осталась в Саудовской Аравии после переговоров с США

    Хинштейн высказался об извинениях проникшего в Суджу ради вандализма рэпера

    Части россиян пообещали аномальное тепло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше