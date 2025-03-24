Часть россиян предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд: В Сибири, на Дальнем Востоке ожидаются метель и сильный снег

В Сибири, на Дальнем Востоке и на юге РФ в ближайшие дни ожидается опасная погода. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, на Курильские острова в ближайшие дни обрушатся сильные осадки, а ветер там усилится до 28 метров в секунду. В Харовской области, а также Камчатском крае в начале недели прогнозируется снегопад и ветер, скорость которого составит 20 метров в секунду, что приведет к метели, отметил он. «В понедельник в Томской области ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, а также снег, мокрый снег, метель, на дорогах снежные заносы и гололедица. 24 и 25 марта в предгорных районах Краснодарского края ожидаются заморозки до минус одного-двух градусов», — добавил специалист.

Накануне стало известно, что в Москве был побит рекорд высокого атмосферного давления 1943 года.