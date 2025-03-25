Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:25, 25 марта 2025Бывший СССР

Под Угледаром нашли десятки живших с российскими бойцами кошек

Под Угледаром нашли 30 кошек, которые три месяца жили в подвале с бойцами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В селе Никольском под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы РФ три месяца жили в подвале с 30 кошками. Недавно волонтеры проекта по помощи животным обнаружили животных в уцелевшем доме, сообщает «Российская газета» (РГ).

«Наверху у нас был лазарет, где оказывали медпомощь, а спали мы в подвале, и все кошки с нами там же. За первый же месяц мы откормили наших питомцев, дали имена», — рассказал боец 40-й камчатской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дамир, отметив, что все животные были с разными характерами.

Боец рассказал, что в какой-то момент им пришлось покинуть населенный пункт. «Что потом было с нашими котами, до сего времени я не знал. (...) Сейчас узнаю, что наших котов забирают волонтеры — вы не представляете, какая это для нас радость и моральная поддержка!», — поведал он.

    Обсудить
    Последние новости

    В Саудовской Аравии завершились самые долгие переговоры России и США по Украине. О чем делегации беседовали дольше 12 часов?

    Самое дорогое в мире куриное яйцо продали за 45 тысяч рублей

    Обнаружен безопасный и быстрый метод лечения рака простаты

    Под Угледаром нашли десятки живших с российскими бойцами кошек

    Зеленский анонсировал расширение контракта для 18-летних

    Доктор Мясников призвал россиян запомнить одно правило приема лекарств

    Стало известно об отравлении ЦРУ поставляемого в СССР кубинского сахара

    В Москве избившего полицейского американца отпустили из СИЗО

    Боец раскрыл детали подготовки к операции «Поток»

    Очевидцы устроенной исламистами резни в Сирии рассказали об увиденном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше