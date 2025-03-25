Под Угледаром нашли десятки живших с российскими бойцами кошек

Под Угледаром нашли 30 кошек, которые три месяца жили в подвале с бойцами России

В селе Никольском под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы РФ три месяца жили в подвале с 30 кошками. Недавно волонтеры проекта по помощи животным обнаружили животных в уцелевшем доме, сообщает «Российская газета» (РГ).

«Наверху у нас был лазарет, где оказывали медпомощь, а спали мы в подвале, и все кошки с нами там же. За первый же месяц мы откормили наших питомцев, дали имена», — рассказал боец 40-й камчатской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дамир, отметив, что все животные были с разными характерами.

Боец рассказал, что в какой-то момент им пришлось покинуть населенный пункт. «Что потом было с нашими котами, до сего времени я не знал. (...) Сейчас узнаю, что наших котов забирают волонтеры — вы не представляете, какая это для нас радость и моральная поддержка!», — поведал он.