Полвека ожидавшему казни японцу назначили рекордную компенсацию

Ожидавшему казни 56 лет невиновному японцу присудили компенсацию в $1,44 млн

89-летнему жителю Японии Ивао Хакамата, который 56 лет ожидал смертной казни за чужое преступление, получит рекордную компенсацию в размере 217 миллионов йен (примерно 1,44 миллиона долларов). Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на адвокатов.

Советующую сумму постановил выплатить мужчине Окружной суд японской префектуры Сидзуока. В соответствии с японскими законами, размер компенсации определяется исходя из таких факторов, как время, проведенное в заключении, и потенциальный будущий заработок.

Адвокаты Хакаматы требовали максимальной суммы, ссылаясь на «неизмеримый ущерб, который он понес морально и физически, а также на то, что ему грозила смертная казнь». Они отметили, что их подзащитный находился под стражей с 30-летнего возраста, в самый продуктивный период своей жизни.

В 1966 году бывшего профессионального боксера Ивао Хакамата признали ответственным за смерть начальника, его жены и двоих детей. На допросе он дал признательные показания в убийстве, однако на суде заявил, что признался под пытками. Хакамата провел в заключении 47 лет и семь месяцев. В 2014 году японца выпустили на свободу. ДНК-исследование показало, что он невиновен, а преступление совершил другой человек. Его внесли в Книгу рекордов Гиннеса как человека, который самое длительное время провел в камере смертников в ожидании исполнения приговора.

Ранее Ивао Хакамата обвинил генерального прокурора Наоми Унемото в клевете и подал на нее в суд.