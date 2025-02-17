Ожидавший казни 56 лет невиновный обвинил прокурора в клевете

Japan Today: Ожидавший казни 56 лет обвинил прокурора Унемото в клевете

88-летний житель Японии, который 56 лет ожидал казни за чужое преступление, обвинил генерального прокурора Наоми Унемото в клевете и подал на нее в суд. Об этом сообщает Japan Today (JT).

В 1966 году бывшего профессионального боксера Ивао Хакамата признали ответственным за смерть начальника, его жены и двоих детей. Позже Хакамата признал вину и провел в камере смертников 46 лет. В 2014 году японца выпустили на свободу. ДНК-исследование показало, что он невиновен, а преступление совершил другой человек. Тем не менее позже суд отменил это решение. В 2024 году было объявлено, что обвинение против него сфабриковали следователи, а признался он под давлением.

В феврале адвокаты Хакаматы обратили внимание на заявление Унемото от октября 2024-го. Тогда прокурор сказала, что в решение об оправдании невинно осужденного имеет «множество проблем с обоснованием». В частности, по ее словам, суду не представили никаких доказательств, что дело против Хакаматы было сфабриковано.

Юристы японца заявили, что прокурор представила дело так, что он на самом совершил преступления, в которых обвинялся. Они намерены добиваться компенсации за нанесение ущерба репутации клиента. При этом Унемото принесла извинения Хакамате за то, что он «находился в неясном правовом статусе так долго», и пообещала не подавать апелляцию на его оправдание.

Ранее Хакамата потребовал многомиллионную компенсацию за годы, невинно проведенные за решеткой. Он хочет получить суммы до 12,5 тысячи иен (7,5 тысячи рублей) за каждый день в тюрьме.

