Поставщика для воинских частей наказали за пельмени из сои

Россельхознадзор: У компании «Урал-Снаб» забрали декларацию за пельмени из сои

У предприятия ООО «Урал-Снаб» из Челябинской области забрали декларацию за пельмени из сои. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Компанию, поставлявшую продукты в воинские части, наказали за несоответствие пельменей «Традиционные» техническому регламенту. Как заявили в ведомстве, 11 марта в войсковой части Свердловской области были отобраны пробы мясной продукции, в которых обнаружили ДНК сои.

Так как производитель нарушил требования таможенного союза «О безопасности мяса» и «О безопасности пищевой продукции», было принято решение прекратить его декларацию на замороженные полуфабрикаты. Компании придется изъять пельмени с соей из продажи и самостоятельно уничтожить. Это не первое нарушение «Урал-Снаб» за последние два года, отметили в Россельхознадзоре — поэтому ведомство готовит материалы для передачи в прокуратуру для внеплановой проверки.

Ранее Россельхознадзор назвал магазины сети «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата. В феврале на изготовлении некачественной продукции, в том числе с использованием мясного клея, попались сразу 14 российских производителей молочной продукции. Их товары распространялись как через «Светофор», так и через другие крупные федеральные сети.