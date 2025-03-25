Появились первые кадры с Джудом Лоу в образе Владимира Путина

Британский актер Джуд Лоу впервые появился в образе президента России Владимира Путина на съемках картины «Кремлевский волшебник». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Ura.ru.
Режиссером проекта выступает французский кинематографист Оливье Ассайас.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что создатели фильма не обращались в Кремль.
«Кремлевский волшебник» — это экранизация одноименной книги итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году, где главным героем является вымышленный бывший советник Путина.