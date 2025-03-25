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14:44, 25 марта 2025Культура

Появились первые кадры с Джудом Лоу в образе Владимира Путина

В сети появились фото с актером Джудом Лоу в роли президента РФ Владимира Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский актер Джуд Лоу впервые появился в образе президента России Владимира Путина на съемках картины «Кремлевский волшебник». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Ura.ru.

Режиссером проекта выступает французский кинематографист Оливье Ассайас.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что создатели фильма не обращались в Кремль.

«Кремлевский волшебник» — это экранизация одноименной книги итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году, где главным героем является вымышленный бывший советник Путина.

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