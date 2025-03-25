АиФ: Приемный сын главкома ВСУ Сырского хочет сорвать получение Киевом танков

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров собирается посетить Австралию, чтобы ускорить поставки 49 танков, которые так и не поступили в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пророссийские активисты, в число которых входит приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван, намерены сорвать поставку танков, сообщает «АиФ».

Лидер австралийских казаков Семен Бойков заявил, что в стране готовят протесты, флешмобы и политические акции, а также общественно значимые мероприятия против прибытия в страну Умерова.

«Мы обещаем максимально все усилия, чтобы обозначить, что в Австралии присутствуют пророссийские силы, которые готовы помешать его планам», — подчеркнул Бойков.

Ранее Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции (СВО) и о желании получить гражданство России. Как рассказывал приемный сын Сырского, они с братом давно прекратили всякое общение с главкомом ВСУ.