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05:01, 25 марта 2025Россия

Пропавшую больше года назад россиянку объявили в международный розыск

Пропавшую в Дагестане спортсменку Анну Цомартову объявили в международный розыск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Студентку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову, пропавшую больше года назад на соревнованиях в Дагестане, объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Об этом сообщила 161.RU мать девушки Диана Цомартова.

Она назвала объявление дочери в международный розыск масштабным шагом, который дает большую надежду. Собеседница издания отметила, что одной из причин такого решения стала экспертиза фотографии из Дубая. На снимке запечатлена девушка в маске в вагоне метро. По словам экспертов, она имеет полное типажное сходство с Анной, в том числе по фигуре, телосложению, росту волос и очертанию ушных раковин.

Ранее мать Цомартовой утверждала, что ее дочь, пропавшую в Дагестане после соревнований по тайскому боксу, инструктировал куратор. Пообщавшись с жителями Дагестана, женщина узнала, что ее дочь в последний раз видели неподалеку от санатория, в котором останавливаются сотрудники силовых структур. Студентка перелезла через забор, пытаясь проникнуть на территорию учреждения. Мать допустила, что ее заставил это сделать некий мужчина, которого также видели неподалеку.

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