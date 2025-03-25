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19:18, 25 марта 2025Россия

Путин переделал известную пословицу фразой «догонят, поймают и посадят»

Президент Путин переделал русскую пословицу фразой «догонят, поймают и посадят»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин переделал русскую пословицу «Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь». Свою версию он представил во время заседания Совета по культуре и искусству, трансляция которого вел Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Вылетит слово — не поймаешь, а у нас догонят, поймают и посадят», — сказал глава государства.

Ранее Путин во время тоста на приеме у лидера КНДР Ким Чен Ына произнес одну пословицу про отношения Москвы и Пхеньяна.

Он также во время тоста предложил выпить за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, за благополучие и процветание народов обеих стран.

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