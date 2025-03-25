Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
03:47, 25 марта 2025Культура

Режиссера получившего «Оскар» фильма избили

На Западном берегу Иордана избили палестинского режиссера Хамдана Баллала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress

На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы избили палестинского режиссера Хамдана Баллала, снявшего документальный фильм «Нет другой земли». Об этом сообщает агентство Associated Press

Уточняется, что после этого режиссера задержали военнослужащие. Адвокат Лиа Циммель заявила, что задержание произошло в деревне Сусия. Баллала и еще двух палестинцев держат на военной базе для оказания медпомощи. Юрист добавила, что не смогла с ними поговорить.

Картина «Нет другой земли» о палестино-израильском конфликте получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Ранее стало известно, что Израиль рассматривает планы наземной оккупации сектора Газа на несколько месяцев. Так, новая стратегия военного руководства еврейского государства включает в себя установку прямого контроля над поставками гумпомощи.

    Обсудить
    Последние новости

    Самые долгие переговоры России и США в Эр-Рияде завершились

    Режиссера получившего «Оскар» фильма избили

    В США назвали лучший вариант для Зеленского

    Политолог рассказал об отношении Зеленского к Трампу «как к глупому лоху»

    Российский тревел-блогер перечислил странные особенности жизни в Гонконге

    Хирурга оштрафовали за пересылку фотографии пениса пациента со свастикой

    Россиянам рассказали о запретах при получении пенсии

    В ГД внесут проект о репатриации соотечественников из-за рубежа

    Маск прокомментировал скандал с чатом Белого дома

    Глава Пентагона высказался о скандале с секретным чатом Белого дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше