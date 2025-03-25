Режиссера получившего «Оскар» фильма избили

На Западном берегу Иордана избили палестинского режиссера Хамдана Баллала

На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы избили палестинского режиссера Хамдана Баллала, снявшего документальный фильм «Нет другой земли». Об этом сообщает агентство Associated Press

Уточняется, что после этого режиссера задержали военнослужащие. Адвокат Лиа Циммель заявила, что задержание произошло в деревне Сусия. Баллала и еще двух палестинцев держат на военной базе для оказания медпомощи. Юрист добавила, что не смогла с ними поговорить.

Картина «Нет другой земли» о палестино-израильском конфликте получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Ранее стало известно, что Израиль рассматривает планы наземной оккупации сектора Газа на несколько месяцев. Так, новая стратегия военного руководства еврейского государства включает в себя установку прямого контроля над поставками гумпомощи.