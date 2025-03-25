Россиянин обнаружил сбой на маркетплейсе и украл товары на семь миллионов рублей

Житель Кузбасса украл товары на маркетплейсе на 7 миллионов рублей из-за ошибки

В Кузбассе 30-летний местный житель обнаружил ошибку в системе маркетплейса и украл товары на семь миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию обратились представители торговой площадки и рассказали, что покупатель похитил товары на несколько миллионов рублей. Силовики задержали злоумышленника. Выяснилось, что он зарегистрировался в личном кабинете интернет-магазина под вымышленным именем, обнаружил сбой в разделе онлайн-оплаты товаров и воспользовался им. С июля по август 2023 года он совершал заказы, имитируя выкуп. Россиянин получал от торговой площадки QR-код, предъявлял его в пунктах выдачи и забирал товар без фактической оплаты.

Так он смог получить одежду, 13 смартфонов, по два ноутбука и компьютера, планшет, электроинструменты, бытовые приборы, ювелирные изделия и мебель. Всего — 757 товаров. Украденное он дарил родственникам, продавал или пользовался им сам. Полицейские обыскали пять квартир, принадлежащих обвиняемому, его близким и знакомым. Удалось найти товаров на миллион рублей. Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

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