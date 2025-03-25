Российского брачного афериста осудили на восемь лет за обман четырех женщин

Во Владивостоке брачного афериста осудили на восемь лет за обман четырех женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Он осужден по осужден по статьям 159 («Мошенничество») и 158 («Кража») УК РФ.
Как установил суд, в период с декабря 2021 года по август 2022 года мужчина, злоупотребляя доверием женщин, с которыми был в близких отношениях, продал их четыре машины и похищенные золотые изделия. Автомобилями еще двоих пострадавших он завладел незаконно. В апреле 2023 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима. В ходе следствия мужчина частично возместил причиненный ущерб в размере более 1,5 миллионов рублей и вернул две машины. Также были удовлетворены гражданские иски на сумму свыше 3,5 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что российская пара похитила через маркетплейс ювелирных украшений на сотни тысяч и попалась.