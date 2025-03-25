Российского брачного афериста осудили на восемь лет за обман четырех женщин

Во Владивостоке брачного афериста осудили на восемь лет за обман четырех женщин

Во Владивостоке брачного афериста осудили на восемь лет за обман четырех женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Он осужден по осужден по статьям 159 («Мошенничество») и 158 («Кража») УК РФ.

Как установил суд, в период с декабря 2021 года по август 2022 года мужчина, злоупотребляя доверием женщин, с которыми был в близких отношениях, продал их четыре машины и похищенные золотые изделия. Автомобилями еще двоих пострадавших он завладел незаконно. В апреле 2023 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима. В ходе следствия мужчина частично возместил причиненный ущерб в размере более 1,5 миллионов рублей и вернул две машины. Также были удовлетворены гражданские иски на сумму свыше 3,5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что российская пара похитила через маркетплейс ювелирных украшений на сотни тысяч и попалась.