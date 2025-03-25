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14:29, 25 марта 2025Силовые структуры

Россиянин организовал в доме цех по переделке оружия и нарколабораторию

В Железноводске мужчина организовал цех по переделке оружия и нарколабораторию
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Железноводске сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, полицейские узнали, что мужчина организовал в доме цех по переделке оружия в боевые аналоги и нарколабораторию. Сотрудники осмотрели территорию и нашли в мастерской фигуранта токарный станок и различные технические приспособления, необходимые для изготовления оружия и боеприпасов. В подвале дома он культивировал коноплю.

У россиянина изъяли предметы, конструктивно схожие с пистолетами и револьвером, патроны различного калибра, гранату, ручные противотанковые гранатометы, огнемет, кусты конопли и емкости с наркотиком.

Возбуждено дело по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 223 («Незаконное изготовление оружия») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Курганской области Далматовский районный суд приговорил местного жителя — члена организованной группы, — который незаконно переделывал гражданское оружие в боевое и создавал боеприпасы, к условному сроку.

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