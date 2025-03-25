Россиянина приговорили к 15 годам за заказную расправу 23 года назад

В Иркутской области исполнителя заказного убийства в 2002 году осудили на 15 лет

В Иркутской области исполнителя заказной расправы приговорили к 15 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в декабре 2002 года в Иркутске расправились с 29-летним мужчиной. Следствие по этому делу было приостановлено из-за невозможности установить причастных к преступлению.

Следователи СК, криминалисты и сотрудники ФСБ в процессе изучения дел прошлых лет провели дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, которые позволили выйти на подозреваемых. Расследование уголовного дела было возобновлено и один из подозреваемых задержан в Ангарске.

Как установил суд, два брата из Ангарска получили заказ на расправу с жителем Иркутска из-за конфликта с лидером одной из преступных группировок. 18 декабря 2002 года злоумышленники ворвались в спортивный клуб «Бигма» на Байкальской улице и не менее восьми раз выстрелили в мужчину. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Суд приговорил подсудимого к 15 годам колонии строгого режима. Он осужден по статье 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Заказчик преступления и подельник осужденного находятся в международном розыске.

Ранее сообщалось, что двоих россиян осудят за совершенную 19 лет назад расправу над конкурентом.