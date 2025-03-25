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09:06, 25 марта 2025Путешествия

Россиянка описала отношение мексиканских мужчин к женам фразой «прислуга с бонусами»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала отношение местных мужчин к женам фразой «прислуга с бонусами». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Блогерша объяснила, что мексиканцы ставят на первое место свою мать и живут с ней до 40 лет. А вот к возлюбленной отношение противоположное — считается, что женщина должна держать на себе все хозяйство и ухаживать за мужем, при этом он сам не будет даже работать. Действительно, многие мексиканцы находятся в постоянном поиске работы мечты и не торопятся куда-то устроиться.

«Первые пару месяцев мексиканец будет казаться воплощением мечты: цветы, серенады, обещания вечной любви. Но потом этот же человек внезапно перестанет замечать, что у вас новая стрижка, и забудет, когда у вас день рождения», — предостерегла она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала об особенностях мексиканской кухни. По ее словам, там подают блюда из того, что «вчера ползало по дереву, прыгало по траве или даже кусалось».

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