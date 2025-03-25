Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и миллионов рублей

Жительница Раменского лишилась квартиры и 5,6 миллиона рублей из-за мошенников

Жительница Подмосковья лишилась квартиры и миллионов рублей из-за мошенников. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры региона.

В январе 2025 года женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Ростелекома и банковского надзора. Собеседники убедили ее продать квартиру в Раменском, а вырученные со сделки деньги, более 5,6 миллиона рублей, передать курьеру.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти курьера, который забрал деньги у россиянки. Им оказался 20-летний житель Раменского. Злоумышленника заключили под стражу. «В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и установление иных соучастников преступления», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Накануне стало известно, что нижегородка, поверившая мошенникам, заложила квартиру и отдала преступникам более восьми миллионов рублей.