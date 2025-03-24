Россиянка заложила квартиру и отдала миллионы рублей мошенникам

Нижегородка заложила квартиру и отдала более 8 миллионов рублей мошенникам

Жительница Нижнего Новгорода заложила квартиру и отдала миллионы рублей мошенникам. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба главного управления МВД России по Нижегородской области.

Речь идет о жительнице Ленинского района. В середине февраля ей звонили неизвестные, представлявшиеся оператором сотовой связи, сотрудником силового ведомства и менеджером банка. Они рассказали, что некие злоумышленники пытаются перевести деньги с ее банковской карты в недружественную страну. Испугавшись за судьбу своих сбережений, женщина обналичила 1,5 миллиона рублей и семь раз перевела по 250 тысяч рублей через разные банкоматы Автозаводского района на «безопасный счет». На следующий день собеседники вновь убедили россиянку совершить еще семь денежных переводов на сумму 1,49 миллиона рублей.

Через неделю заявительница по указке мошенников избавилась от машины за 1,6 миллиона рублей, после чего оформила кредит под залог квартиры на 4,3 миллиона. В течение недели она еще несколько раз переводила различные суммы на счета по реквизитам, указанным звонившими. Когда сумма переводов превысила 8 миллионов рублей, женщина остановилась, поняв, что ее обманули аферисты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее в марте стало известно, что пожилая кемеровчанка поверила аферистам и осталась без квартиры стоимостью более 3 миллионов рублей.