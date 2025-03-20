Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

Жительница Кемерово осталась без квартиры из-за мошенников

Пенсионерка из Кемерово поговорила с мошенниками и лишилась из-за них квартиры. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе главного управления МВД по Кузбассу.

72-летней женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что на одном из сайтов неизвестный выставил на продажу ее квартиру. Когда женщина сказала, что не собиралась ее продавать, собеседник заверил ее, что правоохранители уже работают над этим вопросом и ей нужно помочь, согласившись на продажу.

По совету «личного консультанта» пенсионерка обратилась в агентство недвижимости и согласилась продать свою квартиру за 3,5 миллиона рублей. Вскоре стоимость сделки была снижена до 3,2 миллиона. После подписания договора женщина по указанию мошенника, который продолжал оставаться на связи, поехала в банкоматы и перевела около трех миллионов рублей на счета преступников. После перевода оставшейся суммы «консультант» перестал отвечать на звонки. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

В пресс-службе отметили, что потерпевшая знала о подобной схеме мошенничества, однако, будучи введенной в заблуждение, не смогла распознать обман. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы, их ищут.

Накануне стало известно, что 28-летний житель Сыктывкара отдал аферистам средства, накопленные на покупку квартиры, и тем самым лишился возможности приобрести ее.