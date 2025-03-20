Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:02, 20 марта 2025Экономика

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

Жительница Кемерово осталась без квартиры из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пенсионерка из Кемерово поговорила с мошенниками и лишилась из-за них квартиры. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе главного управления МВД по Кузбассу.

72-летней женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что на одном из сайтов неизвестный выставил на продажу ее квартиру. Когда женщина сказала, что не собиралась ее продавать, собеседник заверил ее, что правоохранители уже работают над этим вопросом и ей нужно помочь, согласившись на продажу.

По совету «личного консультанта» пенсионерка обратилась в агентство недвижимости и согласилась продать свою квартиру за 3,5 миллиона рублей. Вскоре стоимость сделки была снижена до 3,2 миллиона. После подписания договора женщина по указанию мошенника, который продолжал оставаться на связи, поехала в банкоматы и перевела около трех миллионов рублей на счета преступников. После перевода оставшейся суммы «консультант» перестал отвечать на звонки. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

В пресс-службе отметили, что потерпевшая знала о подобной схеме мошенничества, однако, будучи введенной в заблуждение, не смогла распознать обман. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы, их ищут.

Накануне стало известно, что 28-летний житель Сыктывкара отдал аферистам средства, накопленные на покупку квартиры, и тем самым лишился возможности приобрести ее.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал возможное признание Трампом Крыма частью России

    Россиянам упростят подтверждение личности

    В МИД прокомментировали информацию о планах США перебросить военную технику в Армению

    Из-под Суджи после оккупации ВСУ вывезли еще десятки россиян

    В Москве начали продавать пасхальные куличи в виде храма почти за шесть тысяч рублей

    Шойгу рассказал о совершенстве российского оружия

    Решение Пугачевой не приезжать на похороны Киркорова объяснили

    ВС России продвинулись в Харьковской области

    Доля доллара в международных расчетах упала ниже 50 процентов

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вирусом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше