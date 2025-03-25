Российских пилотов пытались ослепить во время полета

Пилотов летевшего из Москвы самолета пытались ослепить лазером во время полета

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Санкт-Петербург Boeing 737-800 21 марта. Незадолго до приземления экипаж доложил о попытке освещения борта лазером зеленого цвета. При этом угрозы безопасности полета не возникло.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение продолжить заход на посадку. Аварийную ситуацию он не декларировал. В результате пассажирский лайнер благополучно приземлился в аэропорту Пулково.

Ранее следовавший в Южно-Курильск самолет российской авиакомпании «Аврора» резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с летевшим из Южно-Сахалинска пассажирским воздушным судном 24 марта. Во время полета экипаж доложил о разгерметизации на борту.

