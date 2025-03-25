Российских пилотов пытались ослепить во время полета

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Санкт-Петербург Boeing 737-800 21 марта. Незадолго до приземления экипаж доложил о попытке освещения борта лазером зеленого цвета. При этом угрозы безопасности полета не возникло.
Отмечается, что командир воздушного судна принял решение продолжить заход на посадку. Аварийную ситуацию он не декларировал. В результате пассажирский лайнер благополучно приземлился в аэропорту Пулково.
Ранее следовавший в Южно-Курильск самолет российской авиакомпании «Аврора» резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с летевшим из Южно-Сахалинска пассажирским воздушным судном 24 марта. Во время полета экипаж доложил о разгерметизации на борту.