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15:30, 25 марта 2025Экономика

Российским подросткам разрешат работать летом по выходным

Госдума одобрила разрешение привлекать 14-18-летних к работе в выходные летом
Дмитрий Воронин

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Госдума приняла во вторник во II и III чтениях законопроект, разрешающий привлекать российских подростков к работе в выходные и нерабочие праздничные дни во время летних каникул. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, работодатель сможет делать это, получив письменное согласие либо от самого учащегося, если тому от 15 до 18 лет, либо от его законного представителя, если россиянину еще только 14 лет.

Речь идет о работе, выполняемой по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой. «Это позволит исключить риски и обеспечить верификацию работодателей. Условия о сокращенной рабочей неделе и дне, конечно, сохранятся», — цитирует агентство главу комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева. В Федерации независимых профсоюзов России отмечали, что не видят вреда в такой инициативе.

Как говорится в материале, до этого указанная деятельность была разрешена только подросткам, занятым в рамках творческих профессий, теперь же список будет расширен. Планируется, что это произойдет с 1 сентября 2025 года, то есть на предстоящее лето новые правила не распространятся.

Как сообщалось ранее, число работающих подростков в возрасте 15-17 лет выросло в РФ в 2023 году сразу на 40 процентов, до 86,7 тысячи человек.

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