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18:48, 25 марта 2025Экономика

Российский фондовый рынок вырос после заявления США о договоренностях

Индекс Мосбиржи отыграл часть дневного падения на фоне заявления Вашингтона
Дмитрий Воронин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Индекс Мосбиржи, который во вторник снижался в течение дня на фоне отсутствия конкретики по поводу прошедших в Саудовской Аравии переговоров с участием представителей РФ, США и Украины, отыграл часть дневного падения после публикации заявления Белого дома об итогах. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 17:30 российский фондовый рынок падал примерно на 1,5 процента, до 3131 пункта, но, когда выяснилось, что стороны договорились о безопасном судоходстве в Черном море и ряде других аспектов, показатель вырос, составив на момент публикации 3164,46 пункта.

Как следует из заявления Вашингтона, американцы «помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций». Также отмечается, что стороны договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

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