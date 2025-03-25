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11:50, 25 марта 2025Силовые структуры

Российский школьник ударил ножом в грудь незнакомца

В Екатеринбурге школьник ударил ножом в грудь незнакомого мужчину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Екатеринбурге десятиклассник набросился с ножом на 20-летнего незнакомца. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, инцидент произошел вечером 22 марта. 17-летний ученик элитной школы ударил в грудь прохожего во дворе на улице Сурикова. Раненого госпитализировали.

Выяснилось, что нападавший живет и учится в том же районе. Его задержали 24 марта, он признал вину. Возбуждено дело по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 60-летнего жителя Хабаровского края, который поздравил женщину с 8 Марта, а затем избил ее до смерти в ходе ссоры.

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