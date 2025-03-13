Россиянин поздравил женщину с 8 Марта и избил ее до смерти в ходе ссоры

Житель Санкт-Петербурга избил до смерти женщину, которую поздравлял с 8 Марта

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 60-летнего жителя Хабаровского края, который поздравил женщину с 8 Марта, а затем избил ее до смерти в ходе ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

По данным ведомства, 44-летнюю потерпевшую без признаков жизни нашли в коммунальной квартире. Спустя несколько дней удалось задержать и самого злоумышленника.

Полицейским мужчина рассказал, что пригласил женщину в комнату, которую снимал. В какой-то момент пара поссорилась, а хозяин избил свою гостью до смерти. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее смерть») УК РФ.

Ранее в Омске трое полицейских, избивших до смерти мужчину при задержании в квартире, получили до девяти лет лишения свободы.