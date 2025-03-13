Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:25, 13 марта 2025Силовые структуры

Россиянин поздравил женщину с 8 Марта и избил ее до смерти в ходе ссоры

Житель Санкт-Петербурга избил до смерти женщину, которую поздравлял с 8 Марта
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 60-летнего жителя Хабаровского края, который поздравил женщину с 8 Марта, а затем избил ее до смерти в ходе ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

По данным ведомства, 44-летнюю потерпевшую без признаков жизни нашли в коммунальной квартире. Спустя несколько дней удалось задержать и самого злоумышленника.

Полицейским мужчина рассказал, что пригласил женщину в комнату, которую снимал. В какой-то момент пара поссорилась, а хозяин избил свою гостью до смерти. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее смерть») УК РФ.

Ранее в Омске трое полицейских, избивших до смерти мужчину при задержании в квартире, получили до девяти лет лишения свободы.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий

    Путин задался вопросом о цене приказов прекращения боевых действий

    В Совфеде прокомментировали заявление Путина по поводу предложения о перемирии с Украиной

    Эксперты назвали сроки перевооружения Европы

    Тарасова поддержала Пугачеву после скандала с журналисткой на Кипре

    Светлана Лобода опубликовала видео в откровенном наряде

    Коллега Пугачевой назвала ее высохшей и надломленной

    Найдена растерзанная неизвестным хищником колючая акула

    Ушаков раскрыл время встречи Путина со спецпосланником Трампа

    Уролог назвал нормальную частоту походов в туалет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше