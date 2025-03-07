Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:56, 7 марта 2025Силовые структуры

Трое избивших до смерти мужчину российских полицейских получили сроки в колонии

В Омске трое полицейских получили до 9 лет колонии за убийство мужчины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

В Омске трое полицейских, избивших до смерти мужчину при задержании в квартире, получили до девяти лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Омской области.

Фигуранты обвинялись по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Так, двое из них получили по девять лет лишения свободы, а третий — семь лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Их взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, 9 апреля 2023 года подсудимые находились при исполнении служебных обязанностей и прибыли по вызову в квартиру дома № 8, расположенного по улице Комсомольский городок. Там они нарушили указания оперативного дежурного и незаконно решили задержать мужчину, который был в состоянии наркотического опьянения. Они взломали закрытую изнутри дверь комнаты, где он находился. Затем при помощи физической силы, газового баллончика и резиновых палок избили его, в том числе нанося удары металлическими рукоятками. От полученных ударов пострадавший не выжил.

Ранее сообщалось, что в Москве пьяный 48-летний местный житель до смерти избил 78-летнего мужчину за то, что тот кормил бездомных кошек во дворе дома.

    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия разрезала плацдарм ВСУ в Курской области. Украинской группировке угрожает котел

    Раскрыта сумма причиненного задержанной замглавы управления администрации Кубани ущерба

    Российский военкор заявил о поводе для осторожного оптимизма в ситуации под Курском

    Экономика еврозоны выросла сильнее прогноза

    В ДНР рассказали о приоритетах ВСУ в обороне

    В России подешевела мука

    Пентагон удалил фото инженера с фамилией Гей в рамках борьбы с инклюзивностью

    В Совфеде прокомментировали призыв Трампа об отказе от ядерного оружия

    В России стало заметно дороже растить свиней

    Эксперт предупредил об уголовной ответственности за «пробивы» данных через украинские боты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше