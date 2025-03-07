Трое избивших до смерти мужчину российских полицейских получили сроки в колонии

В Омске трое полицейских получили до 9 лет колонии за убийство мужчины

В Омске трое полицейских, избивших до смерти мужчину при задержании в квартире, получили до девяти лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Омской области.

Фигуранты обвинялись по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Так, двое из них получили по девять лет лишения свободы, а третий — семь лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Их взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, 9 апреля 2023 года подсудимые находились при исполнении служебных обязанностей и прибыли по вызову в квартиру дома № 8, расположенного по улице Комсомольский городок. Там они нарушили указания оперативного дежурного и незаконно решили задержать мужчину, который был в состоянии наркотического опьянения. Они взломали закрытую изнутри дверь комнаты, где он находился. Затем при помощи физической силы, газового баллончика и резиновых палок избили его, в том числе нанося удары металлическими рукоятками. От полученных ударов пострадавший не выжил.

Ранее сообщалось, что в Москве пьяный 48-летний местный житель до смерти избил 78-летнего мужчину за то, что тот кормил бездомных кошек во дворе дома.