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17:24, 25 марта 2025Силовые структуры

Российский военнопленный перешел на сторону ВСУ и стал фигурантом дела о госизмене

Российский военнопленный решил воевать за ВСУ и снова попал в плен
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В отношении 51-летнего российского военнослужащего завели дело о госизмене за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

В июне 2022 года мужчина подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). В июне 2023 года он попал в плен в Ясиноватском районе. Позже мужчина решил перейти на сторону ВСУ и, пройдя обучение, получил военное обмундирование, оружие и оказался в рядах украинских штурмовиков.

29 июля мужчина принял участие в первых боях против Российской армии, воевал до 9 августа, когда благодаря удачным действиям бойцов РФ получил ранение ноги и снова оказался в плену. Вскоре после лечения, оказавшийся дважды предателем россиянин был задержан. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее боец ВСУ сдался в плен российским солдатам, чтобы воссоединиться с живущей в Курске семьей.

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