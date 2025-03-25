Российский военнопленный перешел на сторону ВСУ и стал фигурантом дела о госизмене

Российский военнопленный решил воевать за ВСУ и снова попал в плен

В отношении 51-летнего российского военнослужащего завели дело о госизмене за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

В июне 2022 года мужчина подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). В июне 2023 года он попал в плен в Ясиноватском районе. Позже мужчина решил перейти на сторону ВСУ и, пройдя обучение, получил военное обмундирование, оружие и оказался в рядах украинских штурмовиков.

29 июля мужчина принял участие в первых боях против Российской армии, воевал до 9 августа, когда благодаря удачным действиям бойцов РФ получил ранение ноги и снова оказался в плену. Вскоре после лечения, оказавшийся дважды предателем россиянин был задержан. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее боец ВСУ сдался в плен российским солдатам, чтобы воссоединиться с живущей в Курске семьей.