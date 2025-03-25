Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:36, 25 марта 2025Из жизни

Рыбаки поймали 700-килограммовую акулу-людоеда и сняли ее на видео

В США группа рыбаков выловила 700-килограммовую акулу-людоеда
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В водах штата Северная Каролина, США, группа рыбаков выловила огромную белую акулу. Об этом сообщает Fox 19.

Семь мужчин поймали хищницу на крючок и около 35 минут пытались вытащить ее на берег. По оценкам рыбака Люка Бирда, акула-людоед была около четырех метров в длину и весила примерно 700 килограммов. В борьбе с ней мужчина даже получил травму — содрал кожу на бедре.

Вытащив акулу на песок, рыбаки сняли ее на видео и отпустили. Как рассказывает Бирд, хищница даже не попыталась на них напасть и спокойно уплыла на глубину. «Я был почти в слезах после того, как мы выпустили эту рыбу, ведь ты никогда не знаешь, сможешь ли ты когда-нибудь в жизни повторить подобное», — отметил Бирд.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Бирд и его лучший друг Джейсон Розенфельд рассказали, что занимаются рыбалкой уже 40 лет, но впервые поймали белую акулу на побережье Северной Каролины. «Каждый ребенок любит динозавров и белых акул, — отметил Розенфельд. — От мысли, что я смог взаимодействовать с этим невероятным существом, у меня мурашки по коже».

Ранее сообщалось, что турист из Великобритании, рыбачивший в ЮАР, едва не стал жертвой акулы, которую насадил на крючок. Мужчина вытаскивал акулу-няньку весом более 100 килограммов из воды, но та дернулась и вцепилась ему в руку.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты впечатления российской делегации от переговоров с США

    В России захотели упростить покупку автомобилей

    19-летняя невеста Лепса рассказала о планах завести детей с артистом

    Захарова назвала террором атаку ВСУ на российских журналистов

    Росфинмониторинг усилит контроль за платежами террористов и экстремистов

    Найденным в Москве золотым монетам оказалось свыше 2000 лет

    Военкор снял противостояние солдат ВС России и БПЛА ВСУ

    Бывшего владельца Климовского патронного завода по кличке Амиго заочно осудили на 15 лет

    Сын Плющенко устроил разборки с родителями на отдыхе

    VK запустит аналог китайского сервиса WeChat

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше