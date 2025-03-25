Рыбаки поймали 700-килограммовую акулу-людоеда и сняли ее на видео

В США группа рыбаков выловила 700-килограммовую акулу-людоеда

В водах штата Северная Каролина, США, группа рыбаков выловила огромную белую акулу. Об этом сообщает Fox 19.

Семь мужчин поймали хищницу на крючок и около 35 минут пытались вытащить ее на берег. По оценкам рыбака Люка Бирда, акула-людоед была около четырех метров в длину и весила примерно 700 килограммов. В борьбе с ней мужчина даже получил травму — содрал кожу на бедре.

Вытащив акулу на песок, рыбаки сняли ее на видео и отпустили. Как рассказывает Бирд, хищница даже не попыталась на них напасть и спокойно уплыла на глубину. «Я был почти в слезах после того, как мы выпустили эту рыбу, ведь ты никогда не знаешь, сможешь ли ты когда-нибудь в жизни повторить подобное», — отметил Бирд.

Бирд и его лучший друг Джейсон Розенфельд рассказали, что занимаются рыбалкой уже 40 лет, но впервые поймали белую акулу на побережье Северной Каролины. «Каждый ребенок любит динозавров и белых акул, — отметил Розенфельд. — От мысли, что я смог взаимодействовать с этим невероятным существом, у меня мурашки по коже».

Ранее сообщалось, что турист из Великобритании, рыбачивший в ЮАР, едва не стал жертвой акулы, которую насадил на крючок. Мужчина вытаскивал акулу-няньку весом более 100 килограммов из воды, но та дернулась и вцепилась ему в руку.

