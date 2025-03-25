«Самая сексуальная в мире судья» показала обнаженные ягодицы на камеру

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», поделилась серией снимков в открытых лакированных туфлях и боди черного цвета с кружевным верхом. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие полностью обнажает ее ягодицы.

Поклонники оценили фотосессию знаменитости в комментариях под постом. «Абсолютная красота», «Сразу видно, что живешь для себя», «Шикарно выглядишь», «Икона секса», «Невероятное тело», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала коллаж из откровенных фото.