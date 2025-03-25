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12:37, 25 марта 2025Силовые структуры

Шести бойцам украинской теробороны дали срок за терроризм в Курской области

Шесть бойцов ВСУ получили от 13 до 15 лет за терроризм в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Шесть военнослужащих 129-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили от 13 до 15 лет колонии за терроризм в отношении жителей Курской области. Об этом во вторник, 25 марта, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как установил суд, в августе и сентябре 2024 года осужденные вторглись в Курскую область и вместе с сослуживцами организовали огневые позиции в лесопосадках у сел Гуево, Плехово, Борки и деревни Спальное. Они занимались наблюдением за территорией, занимались дезорганизацией местных органов власти, запугивали мирных людей, запрещали передвигаться, мешали эвакуации, стреляли и угрожали.

2-й Западный окружной военный суд также вынес приговор водителю 154-й отдельной механизированной бригады Сергею Поповичу и гранатометчику 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Павлу Стасюку. Осужденные минировали дорожные направления региона, открывали огонь по российским военным и мирным гражданам.

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