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04:56, 25 марта 2025Мир

Сирийцы остались без интернета

NetBlocks: На территории Сирии отключен интернет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

На территории Сирии отключили интернет. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети X.

«Данные сети в реальном времени показывают, что в Сирии отключен интернет в масштабах всей страны», — говорится в публикации. Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о попытках вовлечь страну в гражданскую войну. Он сообщил о планах сформировать комитет с целью установить и привести к ответственности «каждого зачинщика столкновений».

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