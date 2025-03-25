Сирийцы остались без интернета

NetBlocks: На территории Сирии отключен интернет

На территории Сирии отключили интернет. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети X.

«Данные сети в реальном времени показывают, что в Сирии отключен интернет в масштабах всей страны», — говорится в публикации. Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о попытках вовлечь страну в гражданскую войну. Он сообщил о планах сформировать комитет с целью установить и привести к ответственности «каждого зачинщика столкновений».