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12:51, 25 марта 2025Силовые структуры

Создавший сеть нарколабораторий в российском регионе получил пожизненный срок

ФСБ: Организатор сети нарколабораторий в Ивановской области осужден пожизненно
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Ивановский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы создателя сети подпольных нарколабораторий в регионе, еще 13 его соучастников получили от 10 до 20 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Участники наркосиндиката признаны виновными в создании преступного сообщества, занимавшегося в Ивановской области производством и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере. Также подсудимые осуждены за незаконный оборот огнестрельного оружия. Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных.

Главный фигурант дела — мужчина 1967 года рождения — будет отправлен в колонию особого режима. Ему также назначен штраф в два миллиона рублей, его подельники должны выплатить государству девять миллионов рублей в качестве дополнительного наказания.

Преступная деятельность наркогруппировки была выявлена сотрудниками ФСБ в 2020 году, которые задержали ее главарей из Москвы и Владимирской области. Их подельников взяли в Московской, Саратовской, Волгоградской, Ивановской областях и Кабардино-Балкарии.

23 марта сообщалось, что в Дагестане у 13 человек, которые организовали наркокартель, изъяли больше 100 килограммов запрещенных веществ.

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