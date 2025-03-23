У 13 жителей Дагестана изъяли больше ста килограммов запрещенных веществ

У 13 жителей Дагестана изъяли больше ста килограммов наркотиков

В Дагестане у 13 человек, которые организовали наркокартель, изъяли болtt ста килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В банде у злоумышленников была иерархия, между членами наркокартеля распределялись задачи. Жители Дагестана разработали схему и наладили каналы поставки запрещенных веществ и оборудования для их производства. Обнаружить преступную схему удалось сотрудникам ФСБ — они нашли 74,5 килограмма сырья и почти 50 килограммов готовых наркотиков.

Возбуждено уголовное дело за организацию преступного сообщества или участие в нем. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Челябинске сотрудники полиции пресекли преступную деятельность крупного наркокартеля, занимавшегося сбытом запрещенных веществ в Московской, Ленинградской, Свердловской, Тверской, Тульской областях. Для задержания 38 участников ОПГ были привлечены бойцы Росгвардии.