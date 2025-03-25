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04:03, 25 марта 2025Россия

Раскрыт новый способ вычислять списывающих на ЕГЭ

MAXIMUM Education: В России тестируются системы по выявлению плагиата на ЕГЭ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

В некоторых регионах России тестируются системы анализа текста, которые позволят выявлять плагиат в ответах на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). О новом способе вычислять списывающих выпускников «Ленте.ру» сообщила педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

Она пояснила, что предотвращение списывания, а также других форм мошенничества на экзаменах является одной из ключевых задач Рособрнадзора и соответствующих образовательных учреждений.

«В некоторых регионах сейчас тестируются системы анализа текста, которые позволяют выявлять плагиат из интернета. Хотя подобная практика пока не распространяется по всей России, эти системы рассматриваются как перспективное направление и скорее всего будут использоваться для проверки ЕГЭ повсеместно», — рассказала она.

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Еще одним нововведением по ее словам, является подключение камер к системе онлайн-трансляций. Подобная мера позволяет наблюдателям следить за ходом экзамена удаленно, а также быстро реагировать на нарушения.

Ранее российские школьники признались, что списывают на уроках с помощью нейросетей, которые сразу же предоставляют ключевую информацию со страниц сайтов. Согласно результатам опроса, использовать нейросети для списывания на уроках предпочитают девять процентов респондентов.

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