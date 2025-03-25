США и Россия договорились разработать меры по запрету ударов по энергетике

Белый дом: США и Россия разработают меры по запрету ударов по энергетике

Москва и Вашингтон разработают меры по договоренности президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики в России и на Украине. Об этом на своем сайте сообщил Белый дом.

«США и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения президента Трампа и президента Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон планирует продолжить содействовать переговорам между Москвой и Киевом для достижения мирного урегулирования.

В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии состоялись самые продолжительные переговоры между делегациями России и США. Диалог между представителями Кремля и Белого дома длился более 12 часов.