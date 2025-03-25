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16:28, 25 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о наступлении ВС России западнее Нью-Йорка

Российские войска продвинулись в районе Пантелеймоновки и Александрополя
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В результате успешных боевых действий российские войска продвинулись в районе Пантелеймоновки и Александрополя. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России западнее населенного пункта Нью-Йорк стало известно из сообщения Telegram-канала «Военная хроника».

«Российской армии удалось продвинуться в районе Пантелеймоновки и Александрополя — небольших сел на стыке Покровского и Краматорского районов Донецкой народной республики», — говорится в публикации.

Отмечается, что наступление в этом районе позволит взять под контроль участок СлавянскДонецкМариуполь и упростит логистику российских войск.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщил о продвижении ВС России в районе Разлива и Тарасовки в Донецкой народной республике.

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