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06:17, 25 марта 2025Мир

Стало известно об отравлении ЦРУ поставляемого в СССР кубинского сахара

WP: ЦРУ отравляло поставляемый в СССР кубинский сахар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отравляло кубинский сахар, который шел на экспорт в СССР. Информация об этом содержится в рассекреченных документах о покушении на 35-го американского президента Джона Кеннеди, передает The Washington Post.

Отмечается, что химическое вещество было добавлено в 80 тысяч мешков с сахаром, в результате чего вся партия стала непригодной для употребления. «Согласно документу, загрязнение не было опасным, но было "настолько сильно влияло на восприятие, что портило вкус потребителя к любой еде или питью на значительное время"», — говорится в статье.

18 марта по решению главы Белого дома Дональда Трампа Национальный архив опубликовал засекреченные документы по делу о покушении на Джона Кеннеди, а также на его брата, сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Опубликованные файлы, на которые обратил внимание корреспондент «Ленты.ру», проливают свет на участие КГБ СССР и советских дипломатов в событиях вокруг покушения на Кеннеди и на то, почему американские спецслужбы боялись возникновения теорий заговора.

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