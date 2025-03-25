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10:13, 25 марта 2025Ценности

Светлана Лобода станцевала перед камерой в откровенном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода станцевала перед камерой в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 14,8 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница позировала на фоне моря в белом коротком платье, декорированном оборками и кружевом. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

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Поверх упомянутого изделия знаменитость надела черную кожаную куртку. Свой образ она завершила укладкой с распущенными волосами и макияжем.

Ранее в марте Светлана Лобода с полуобнаженной грудью выступила перед зрителями в Лондоне. Певица появилась в черном корсетном мини-платье с бахромой.

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