Светлана Лобода станцевала перед камерой в откровенном платье без бюстгальтера

Украинская певица Светлана Лобода станцевала перед камерой в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 14,8 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница позировала на фоне моря в белом коротком платье, декорированном оборками и кружевом. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Поверх упомянутого изделия знаменитость надела черную кожаную куртку. Свой образ она завершила укладкой с распущенными волосами и макияжем.

Ранее в марте Светлана Лобода с полуобнаженной грудью выступила перед зрителями в Лондоне. Певица появилась в черном корсетном мини-платье с бахромой.