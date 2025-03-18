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10:44, 18 марта 2025Ценности

Светлана Лобода с полуобнаженной грудью выступила перед зрителями в Лондоне

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода вышла на сцену в откровенном наряде. Соответствующий пост опубликован на странице пользовательницы с никнеймом @irinakhvanskay в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница появилась перед зрителями в Лондоне в черном корсетном мини-платье с бахромой. При этом предмет гардероба оказался оформлен обнажающими грудь прозрачными вставками, которые были украшены стразами.

Также исполнительница во время выступления примерила еще несколько концертных нарядов, в том числе серебристое и украшенное бусинами боди и красное макси-платье.

Ранее в марте Светлана Лобода также вышла в боди на сцену в Париже.

Вот это да!
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