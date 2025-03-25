Торговля России с одной из постсоветских стран выросла почти на 70 процентов

Таможня Азербайджана: Товарооборот с Россией вырос на 68,7 процента

За два первых месяца этого года товарооборот Азербайджана со странами СНГ достиг 1 миллиарда 256,9 миллиона долларов, превысив показатели аналогичного периода 2024 года на 50 процентов. Об этом сообщило агентство Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет этой республики.

При этом экспорт в государства Содружества за указанный период упал на 7,05 процента, а импорт вырос на 68,2 процента. Доля стран СНГ в общем объеме экспорта Азербайджана составила почти пять процентов, а импорта — 26,9 процента.

Товарооборот между Азербайджаном и Россией составил 997,9 миллиона долларов, увеличившись таким образом на 68,7 процента. Экспорт упал почти на три процента, а вот импорт подскочил на 94,2 процента. Кроме того, на 33,2 процента выросла торговля Азербайджана с Казахстаном, в 2,8 раза — с Узбекистаном, на 26,9 процента — с Молдавией и в 3,8 раза — с Таджикистаном.

Падение товарооборота зафиксировано с Белоруссией (минус семь процентов), с Туркменией (минус 31,7 процента), а также с Киргизией (минус 86,8 процента).

Во второй половине августа прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что показатели товарооборота пока не соответствуют потенциалу возможностей России и Азербайджана. По его словам, у двух государств много направлений для совместной работы. Речь идет не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, транспорте, логистике и легкой промышленности.