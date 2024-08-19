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16:45, 19 августа 2024Экономика

Путин высказался о товарообороте России и Азербайджана

Путин: уровень товарооборота РФ и Азербайджана пока не соответствует потенциалу

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Текущий показатель товарооборота пока не соответствует потенциалу возможностей России и Азербайджана, отметил президент РФ Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

Глава государства в понедельник, 19 августа, проводит в Азербайджане переговоры со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Путин напомнил о его словах про несоответствие «четырех миллиардов с небольшим» тем уровням, которых могла бы достичь торговля двух стран.

«Действительно, можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы», — сказал российский президент.

Ранее 19 августа сообщалось, что вагоны для бакинского метро будет производить российская компания «Трансмашхолдинг». Также страны договорились о партнерстве при строительстве инновационных танкеров класса «река-море» для транспортировки нефтепродуктов. Накануне из материалов к визиту стало известно, что в январе-июне 2024 года товарооборот РФ и Азербайджана вырос на 7,1 процента, до двух миллиардов долларов.

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